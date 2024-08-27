Balıkesir'de ocağın üstünde unutulan yemek küçük çaplı yangın paniğe sebep oldu
Balıkesir'in Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında ocak üzerinde unutulan yemek yangın paniğine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Balıkesir'de ocağın üstünde unutulan yemek küçük çaplı yangın paniğe sebep oldu.
Balıkesir'in Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 2106. Sokak'ta bir apartmanın 4. katında ocak üzerinde unutulan yemek yangın paniğine neden oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. - BALIKESİR