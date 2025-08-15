Balıkesir'de Nitelikli Yağma Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de Nitelikli Yağma Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı
Gönen ilçesinde iki ayrı ikamette gerçekleştirilen nitelikli yağma olayında yakalanan 4 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki ayrı ikamette meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan iki ikamete giren S.Ö. (25), M.H. (30), O.A. (25) ve A.Y. (16) isimli şahıslar, nitelikli yağma suçuna karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

