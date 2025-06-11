Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 238 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'de Narkotik Operasyonu: 238 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 238 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda 238 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2025 günü Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burhaniye ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 parça halinde toplam 238 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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