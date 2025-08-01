Balıkesir'de Narkotik Ekiplerinden 485 Gram Esrar Operasyonu
Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 485 gram esrar maddesi ele geçirildi. İki kişi hakkında uyuşturucu suçundan işlem başlatıldı.
Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 485 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün yürütülen çalışmalarda 485 Gram Skunk/Esrar Maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa