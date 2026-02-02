Haberler

Edremit'te iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Edremit'te iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletle gelen iki kasklı şahıs bir iş yerine ateş açtı. Olayda 33 yaşındaki E.T. hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şahsın açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen kasklı 2 şahıstan yolcu konumunda bulunan şüpheli, iş yerinin içine doğru hedef gözeterek ateş etti. Silahlı saldırıda E.T. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar