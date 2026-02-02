Edremit'te iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen kasklı 2 şahsın açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen kasklı 2 şahıstan yolcu konumunda bulunan şüpheli, iş yerinin içine doğru hedef gözeterek ateş etti. Silahlı saldırıda E.T. (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR