Balıkesir'de Motosiklet ve Yaya Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'de bir motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya çarptı. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçesi Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi'nde, B.B. idaresindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya B.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.B. hafif şekilde yaralanırken, yaya B.A. (24) ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazada hem sürücü hem de yayanın trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Yayanın 100 metre mesafede yaya geçidi bulunmasına rağmen geçidi kullanmadığı, motosiklet sürücüsünün ise hızını yol ve trafik koşullarına uydurmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR