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Balıkesir'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri Sıkılaştırıldı

Balıkesir'de Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Manyas ilçesinde artan yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları sonrası, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler artırıldı. 15 Eylül 2024'ten itibaren yapılan kontrollerde, 172 cezai işlem uygulanarak toplamda 317 bin 363 TL para cezası kesildi. Sürücüler kask takma konusunda uyarıldı.

Ülke genelinde ve Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşanan yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarına karışan motosiklet ve motorlu bisikletlerle ilgili mücadele başlatıldı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sayısındaki artış nedeniyle, Manyas İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından 15 Eylül 2024 tarihinden bu yana gerçekleştirilen özel denetimlerde, toplamda 167 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 172 cezai işlem uygulanarak, toplamda 317 bin 363 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

Yetkililer, cezaların büyük bir kısmının sürücülerin koruma başlığı (kask) kullanmaması nedeniyle verildiğini belirtti ve vatandaşları kask takma konusunda uyardı. Denetimlerin aynı yoğunlukla devam edeceğini vurgulayan yetkililer, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin gerekli tedbirleri almaları gerektiğini, aksi takdirde cezai yaptırımların süreceğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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