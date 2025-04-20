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Balıkesir'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 23 yaşındaki Musa Kınay hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kaza, gece saat 00.30 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan 16 BIE 319 plakalı motosikletin sürücüsü Musa Kınay (23), ilçe mezarlığı önünde sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde motosikletin kontrolünü kaybetti. Talihsiz kazada, orta refüje çarparak motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Erdek Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kınay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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