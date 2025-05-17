Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, motosiklet sürücüsünün yol çalışması nedeniyle yerleştirilen uyarı tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Susurluk istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün yol çalışması nedeniyle yerleştirilen uyarı tabelasına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın ardından savrulan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsü İ.C.D.'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa