Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Susurluk istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün yol çalışması nedeniyle yerleştirilen uyarı tabelasına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın ardından savrulan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsü İ.C.D.'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR