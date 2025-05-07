Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Balıkesir'de Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Sıkıştı

Balıkesir'de Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yoldan çıkan bir minibüs sürücüsü elektrik direğine çarparak sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan sürücünün sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Gurupkent Mevkii'nde meydana gelen kazada yoldan çıkan minibüs sürücüsü elektrik direğine çarpan aracında sıkıştı. Yaralı sürücünün imdadına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti

Edinilen bilgiye göre, 10 HU 528 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü M.Ç. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.