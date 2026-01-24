Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Depremin ardından açıklamalarda bulunan yetkili kurumlar, deprem nedeniyle can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa