Haberler

Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı

Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Haber Videosunu İzle
Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yetkili kurumlar, deprem nedeniyle can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'de meydana gelen deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntı, Mudanya'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi

Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi