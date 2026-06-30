Merada çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinden meraya sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde merada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Kepsut ilçesi Osmaniye kırsal mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın meraya sıçradı. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı