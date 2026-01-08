Deniz taştı, caddeler göle döndü
Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz kabardı ve cadde ile sokaklar sular altında kaldı. Sürüşte zorluk çeken araçlar ve olumsuz durumlar yaşayan vatandaşlar, fırtınanın zararlarını yaşadı.
Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle kabaran ve yükselen deniz suları karaya kadar ilerleyerek cadde ve sokakları kapladı. Taşkın nedeniyle Zeytinli Altınkum Atatürk Caddesi'nin bir kısmı sular altında kaldı. Deniz sularıyla dolan yolda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa