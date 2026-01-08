Deniz taştı, caddeler göle döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Altınkum'da deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle kabaran ve yükselen deniz suları karaya kadar ilerleyerek cadde ve sokakları kapladı. Taşkın nedeniyle Zeytinli Altınkum Atatürk Caddesi'nin bir kısmı sular altında kaldı. Deniz sularıyla dolan yolda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. - BALIKESİR