Haberler

Balıkesir'de fırtına nedeniyle 25 metrelik feribot koya sürüklenerek karaya oturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık'ta etkili olan kuvvetli lodos, Alisa 1 isimli feribotu karaya oturtarak yan yatmasına neden oldu. Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemleri aldı, olayda herhangi bir mürettebat ya da sızıntı yok.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos bir feribotu sürükledi. Karaya oturan gemi yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, hızı saatte zaman zaman 75 ile 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası, 25 metre uzunluğunda "Alisa 1" isimli feribotu Ayvalık'ın Sefa-Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki Paşalimanı Koyuna sürükledi. Bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da isimlendirdiği sığlık alana kadar sürüklenen feribot, burada karaya oturarak yan yattı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kısa sürede ulaşıp güvenlik önlemi aldığı feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve yan yatan feribottan herhangi bir akaryakıt yada kimyasal sızıntının olmadığı öğrenildi.

Şu an için herhangi bir tehlikesi bulunmayan feribotun, kuvvetli fırtına sona erdikten sonra kurtarılarak, yeniden yüzdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor

Maduro ve eşinin nerede olduğu belli oldu
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor

Maduro ve eşinin nerede olduğu belli oldu
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı