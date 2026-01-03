Balıkesir'de fırtına nedeniyle 25 metrelik feribot koya sürüklenerek karaya oturdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos bir feribotu sürükledi. Karaya oturan gemi yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, hızı saatte zaman zaman 75 ile 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası, 25 metre uzunluğunda "Alisa 1" isimli feribotu Ayvalık'ın Sefa-Çamlık Mahallesi sınırları içerisindeki Paşalimanı Koyuna sürükledi. Bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da isimlendirdiği sığlık alana kadar sürüklenen feribot, burada karaya oturarak yan yattı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kısa sürede ulaşıp güvenlik önlemi aldığı feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve yan yatan feribottan herhangi bir akaryakıt yada kimyasal sızıntının olmadığı öğrenildi.

Şu an için herhangi bir tehlikesi bulunmayan feribotun, kuvvetli fırtına sona erdikten sonra kurtarılarak, yeniden yüzdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR