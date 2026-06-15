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Balıkesir'de kurs merkezinde yangın

Balıkesir'de kurs merkezinde yangın
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Balıkesir'de bir kurs merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 öğrenciye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir'de bir kurs merkezinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 öğrenciye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Balıkesir'de bir kurs merkezinde öğle saatlerinden sonra yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, sokak dumanlarla kaplandı. Binadaki 3 öğrenci, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrencilere ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilerek, oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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