Balıkesir'de kurs merkezinde yangın
Balıkesir'de bir kurs merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 öğrenciye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'de bir kurs merkezinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 öğrenciye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Balıkesir'de bir kurs merkezinde öğle saatlerinden sonra yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, sokak dumanlarla kaplandı. Binadaki 3 öğrenci, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen öğrencilere ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilerek, oksijen verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı