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Balıkesir'de köprüden dereye uçan otomobilde sürücü öldü, 2 yolcu yaralandı

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Balıkesir-Bigadiç yolu Büyükbostancı köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Araçtan sürücü ölü çıkarılırken yaralı 2 yolcu hastaneye sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de dereye uçan otomobildeki sürücü hayatını kaybederken, yaralı 2 yolcu hastaneye sevk edildi.

Kaza, Balikesir-Bigadiç yolu Büyükbostancı köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü korkuluk demirlerini kırıp dereye uçtu. ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinç ile kaza mahalline giren ekipler araçtan sürücü S.U.'yu ölü olarak, F.B.B. (20) ve E.K. (21) isimli yaralıları araç üzerinden yaralı halde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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