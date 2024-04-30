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Balıkesir'de Kemik ve Giysi Parçalarının Bulunduğu Bölgedeki Arama Çalışmaları Tamamlandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7'nci günün sonunda tamamlandı. Jandarma ekipleri ve kadavra arama köpekleriyle yapılan detaylı arama sonucunda, ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi. Ayrıca, Berzeg'in İngiltere'de ikamet eden kızının avukatları da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7'nci günün sonunda tamamlandı.

Ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren detaylı arama çalışmaları sona erdi. Bugün itibarıyla ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Diğer yandan, Korhan Berzeg'in İngiltere'de ikamet eden kızı Nisa Berzeg'in avukatları ile beraber, bugün olay yerinde incelemelerde bulundukları öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korhan Berzeg Balıkesir Jandarma Armutlu Gönen 3.Sayfa Güncel Haberler

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