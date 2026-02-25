Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16'da şehit olan pilotun kimliği açıklandı

Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağı le 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı