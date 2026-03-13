Kayıp olarak aranan emekli öğretmen sahilde ölü bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), sahilde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da yaşayan ve yaklaşık 6 gündür kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Ahmet Baysal'dan acı haber geldi. Baysal, akşam saatlerinde Sahil Yenice Köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Ahmet Baysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı