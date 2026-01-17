Haberler

Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Kaza, Karesi ilçesi 1.Oruçgazi Mahallesi Altay Caddesi üzeri Koray Lisesi kavşağında meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Koray Lisesi kavşağında İ.Ü. yönetimindeki 10 HY 051 plakalı otomobil ile yan yoldan gelen M.C.D. yönetimindeki 10 ASC 209 plakalı Hundayi marka otomobil çarpıştı. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan 10 HY 051 plakalı aracın sürücüsü İ.Ü. yu ağır yaralı olarak 112 Ambulans ekiplerine teslim ederken, hafif yaralı M.C.D.' de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
