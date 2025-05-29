Balıkesir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kasten öldürme suçundan arama kararı olan ve 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.T. polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kasten öldürme suçundan arama kararı ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.T., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan S.T.'nin ilçede bir adreste gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.T., aynı gün çıkarıldığı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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