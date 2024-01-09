Balıkesir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Balıkesir Edremit ve Çanakkale Yenice Karayolunda kar yağışı nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kazdağları'nda etkili oluyor. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yüksekliği 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Hanlar, Kumluca, Eybek, Ayıderesi, Handere ve Kazdağları Milli Parkında etkili oluyor. Yağışla birlikte Edremit Yenice Karayolunda da trafik Karayolları ekiplerini çalışması ile akıyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. Karayolları ekipleri yol kesiminde yoğun kar yağışına rağmen tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR