Balıkesir'de Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Balıkesir'de Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Burhaniye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kamyonet elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi araçta sıkıştı ve hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kamyonet elektrik direğine çarptı, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinler Mahallesi Hisar köyü yolu üzerinde seyir halindeki 10 KR 129 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü İ.Ö. ile yolcu Ş.Y. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer yolcu A.Ö. ise araçta sıkıştı.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan A.Ö.'nün hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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