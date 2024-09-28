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Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 54 Bin Makaron Ele Geçirildi

Balıkesir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 54 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Bigadiç ilçesinde yapılan kaçak sigara ve tütün operasyonunda, 54 bin 600 boş makaron ve 11 bin 720 dolu makaronun yanı sıra kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde KOM polis ekipleri yapıkları kaçak sigara ve tütün operasyonunda 54 bin 600 boş makoron, 11 bin 720 dolu makaron, kıyılmış tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirdi. Polis ekipleri 1 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bigadiç ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir işyerinde ; 54 bin 600 adet boş makaron, 11 bin 720 adet dolu makaron, 25 kg açık kıyılmış tütün ve 26 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak; E.S. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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