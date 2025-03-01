Balıkesir'de Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: 430 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın can güvenliğini tehdit eden kaçak ve sahte alkol ile tütün ürünlerinin satışına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erdek ilçesinde operasyon düzenledi.

Son dönemde artış gösteren kaçak ve sahte alkol ile tütün ürünlerinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, fiziki takip sonucu tespit edilen şüphelinin aracında 27 Şubat 2025 tarihinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 430 litre etil alkol, 7 litre sahte viski, 2 litre sahte tekila, 3 adet alkol aroması, 33 adet sahte alkol bandrolü ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR