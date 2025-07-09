Balıkesir'de İtfaiye Ekipleri İki Kedi Kurtardı

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri Balıkesir genelinde 2 kedi kurtarma operasyonu düzenledi. Savaştepe'de ağaçta kalan kedi ile İvrindi'de mazgala düşen yavru kedi çalışmalar ile kurtarıldı. Yavru kedinin annesi yavrusunun kurtarılmasını mazgal başında bekledi.

Balıkesir İtfaiyesi ekipleri Balıkesir genelinde 2 ilçede kedi kurtarma çalışması yaptı. İlk kurtarma operasyonu Savaştepe ilçesinde bulunan Millet Bahçesinde meydana geldi. Vatandaşları ağaç tepesinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri ağaca yangın merdiveni ile çıkarak, kediyi doğal hayata saldılar. İkinci kurtarma operasyonu da İvrindi ilçesine bağlı Büyük Yenice Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı sonrası mazgala düşen kedi yavrusunu kurtarma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri mazgalda çalışırken, anne kedi mazgalın başında yavrusunun kurtarılması çalışmalarını izledi. Ekipler yavruyu mazgalda çıkarması ile anne kedi yavrusunu alarak uzaklaştı. - BALIKESİR