Balıkesir'de İncir Toplama Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yaman Türker (59) hayatını kaybetti.

Erdek'te yaşayan Yaman Türker adlı vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağı düştü. Yerde hareketsiz yatan Yaman Türker'i komşuları farketti ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Yaman Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaman Türker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaman Türker'in cenazesi 16 Ağustos 2024 Cuma günü, Yalı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - BALIKESİR