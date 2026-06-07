Balıkesir'de iki ayrı ilçede çıkan arazi yangınları kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ve Balya ilçelerinde başlayan arazi yangınları kontrol altına alındı.

Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Toplam 6 ekiple yapılan yangın söndürme çalışmalarında alevlerin önü kesilerek yangın kontrol altına alındı.

Aynı saatlerde Balya ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'ndeki arazideki ot yangını yine itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaklaşık yarım saatin sonunda kontrol altına alındı.

İki yangınla ilgili olarak soğutma çalışmalarının bölgede sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı