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Gölet, anne ve oğula mezar oldu! İkisinin de cansız bedeni bulundu

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Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki engelli oğlundan haber alamayan anne, oğlunu bulmak için suya girdi. Hem anne hem oğlu suda kaybolunca kurtarma operasyonu başlatıldı ve gece yarısı ikilinin cansız bedenleri sudan çıkartıldı.

Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki oğlundan haber alamayan anne, oğlunu bulmak için suya girdi. Hem anne hem oğlu suda kaybolunca Balıkesir itfaiyesi ve AFAD'ın gece boyu süren kurtarma operasyonu başladı. Gece yarısı anne ve oğulun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Emirhan Çakır, serinlemek için akşam 20.00 civarında suya girdi.

Gölet, anne ve oğula mezar oldu! İkisinin de cansız bedeni bulundu

OĞLU İÇİN PANİKLE SUYA GİRDİ

Oğlundan haber alınamayan anne Gülnar Çakır ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi. Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu.

DALGIÇLAR GÖLETTE İZ ARADI

Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı.

SAATLER SONRA CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Karesi Sudan Acil Durum Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Goker Deveci:

Allah rahmet eylesin.......:((

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Hasan Turk:

Takdiri ilahi iki.melek rahmet dilerim.

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Kadir Tokay:

Yüzme bilmediği halde oğlunu kurtarma çabası. Anne içgüdüsü işte.

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