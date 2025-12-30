Balıkesir'de Jandarmadan firari hükümlüye suç üstü operasyon

Balıkesir'in Gönen ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oluşturulan özel ekip, "Hırsızlık", "Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 36 ay 65 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (26) isimli şahsın yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Şahsın Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, adli makamlarla koordine kurarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR