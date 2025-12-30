Haberler

Balıkesir'de Jandarmadan firari hükümlüye suç üstü operasyon

Balıkesir'de Jandarmadan firari hükümlüye suç üstü operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 18 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari A.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oluşturulan özel ekip, "Hırsızlık", "Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 36 ay 65 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (26) isimli şahsın yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Şahsın Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, adli makamlarla koordine kurarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla yakalanan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü