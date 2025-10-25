Haberler

Balıkesir'de Fenalaşan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Bandırma'da yürüyen 69 yaşındaki R.Ö., aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve R.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu tetkiklerin ardından netleşecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Edinilen bilgiye göre, R.Ö. (69) isimli vatandaşın fenalaşarak yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından R.Ö.'yü ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşlı vatandaşın sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
