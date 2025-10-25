Balıkesir'de Fenalaşan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Edinilen bilgiye göre, R.Ö. (69) isimli vatandaşın fenalaşarak yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından R.Ö.'yü ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşlı vatandaşın sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - BALIKESİR