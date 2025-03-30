Balıkesir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 araç birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Savaştepe-Soma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 EL 993 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile 45 ACL 104, 45 AOV 314 ve 45 YB 3998 plakalı otomobiller birbirine girdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. yaralanırken, 45 AOV 314 plakalı otomobilde bulunan Güllü Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle yol kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.