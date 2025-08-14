Balıkesir'de Ev Yangını: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Plevne Mahallesi 7002. Sokak'ta bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR