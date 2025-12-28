Haberler

Bigadiç'te ev yangını: 1 ölü

Güncelleme:
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında 72 yaşındaki E.E. dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

Olay, bu sabaha karşı Bigadiç Aşağıgöcek Mahallesi No 3'te meydana geldi. İhbar üzerine Bigadiç itfaiye ekipleri 2 araç ve 6 personelle yangının çıktığı eve sevk edildi. Olay yerine varıldığında 2 katlı ev ve bitişiğinde bulunan 2 katlı evin yoğun alevli ve dumanlı şekilde yandığı görülerek müdahale edildi. Vatandaşların, 72 yaşındaki E.E.'nin evde mahsur kaldığını ve evden çıkamadığını belirtmeleri üzerine, söndürme işlemleri devam ederken yapılan arama kurtarma çalışmalarında E.E.'nin evin mutfak kısmında ölmüş olduğu görülerek, cansız bedeni dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
