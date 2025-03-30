Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde 20 ve 21. dönemlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Balıkesir Milletvekili seçilen İlyas Yılmazyıldız idaresindeki otomobil, Adnan Kozan'ın kullandığı motosiklete çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLYAS YILMAZYILDIZ KİMDİR?

1960 yılında Bandırma'dan dünyaya gelen İlyas Yılmazyıldız. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun oldu,1986 yılında ise aynı bölümde yüksek öğrenimini tamamladı. 1989 yılında Tokyo Elektro-Komünikasyon Üniversitesi, Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Mühendislik öğrenimi gördü.

İlyas Yılmazyıldız, 24.12.1995 ve 18.04.1999 genel seçimlerinde DYP'den 20. ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, TBMM KİT Komisyonu Sözcüsü, TBMM Sanayi, Bilgi, Tabii Kaynaklar ve Enerji ve Ticaret Komisyonu (Sanayi Komisyonu) Üyesi, Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.