Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyon: 22 Kişi Cezaevine Gönderildi

Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyon: 22 Kişi Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik iki gün süren operasyonlarda toplam 42 kişiyi yakaladı. Hapis cezası bulunan 22 kişi cezaevine sevk edildi.

Balıkesir'de 2 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, hapis cezası bulunan 22 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik son 2 günde il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 104 ekip, 320 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda 15-20 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 3 kişi, 0-5 yıl hapis cezası olan 18 şahıs, ifadeye yönelik aranan 20 kişi olmak üzere toplam 42 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 22 kişi cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.