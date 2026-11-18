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Balıkesir'de narkotik ekiplerinin durdurduğu kamyonette yapılan aramada 377 kilo 200 gram skunk/esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2026 tarihinde il merkezinde bir kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği YAŞA'nın da katıldığı aramalarda, 377 kilo 200 gram skunk/esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı