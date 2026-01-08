Haberler

Edremit'te dolu ve lodos fırtınası etkili oldu

Edremit'te dolu ve lodos fırtınası etkili oldu
Güncelleme:
Balıkesir Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınasının ardından Edremit'te akşam saatlerinde yoğun dolu yağışı meydana geldi. Dolu, ilçede günlük yaşamı aksattı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyardı.

Balıkesir Körfezi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınasının ardından Edremit'te akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Balıkesir Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınasının ardından Edremit'te akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli ancak yoğun şekilde yağan dolu, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler, ani bastıran dolu ve kayganlaşan yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Dolu yağışı ilerleyen saatlerde etkisini azaltarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

