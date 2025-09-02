Balıkesir'de DEAŞ Üyesi Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de DEAŞ Üyesi Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarda, Irak'ta örgüt içinde faaliyet yürüttüğü bilinen bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda geçmiş dönemde Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgileri bulunan bir şahıs, il merkezindeki evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

Sıfır aldı, kusurlu çıktı! Otomobildeki yazıyı gören bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.