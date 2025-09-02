Balıkesir'de DEAŞ Üyesi Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda geçmiş dönemde Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgileri bulunan bir şahıs, il merkezindeki evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR