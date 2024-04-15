Balıkesir'de DEAŞ Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli, Susurluk'ta yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR