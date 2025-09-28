Balıkesir'de Damızlık İşletme Tesislerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karacabey yolu üzerinde bulunan damızlık işletme tesislerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR