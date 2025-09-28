Haberler

Balıkesir'de Damızlık İşletme Tesislerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'de Damızlık İşletme Tesislerinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan damızlık işletme tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları tamamlandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karacabey yolu üzerinde bulunan damızlık işletme tesislerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım

Erdoğan'ın Başdanışmanı açıkladı! İşte süreçte atılacak 7 adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.