Balıkesir'de Damızlık İşletme Tesislerinde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan damızlık işletme tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları tamamlandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Karacabey yolu üzerinde bulunan damızlık işletme tesislerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerin soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa