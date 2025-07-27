Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazasında 4 Yaralı

Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazasında 4 Yaralı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen ve 2 aracın karıştığı çift taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde meydana geldi. Olay Sarıalan mevkiinde bulunan otoban girişi köprü altında 10 AV 810 plakalı otomobil ile 10 KM 251 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiye 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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