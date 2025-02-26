Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında bir servisin aracıyla kamyonet çarpıştı. Yaralı kamyonet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında servis aracı ile kamyonet kaza yaptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay sabaha saatlerinde Altıeylül İlçesi OSB kavşağında meydana geldi. Kavşakta meydana gelen çift taraflı trafik kazasına 10 S 0070X plakalı servis aracı ile 10 FY 96X plakalı kamyonet kavşakta kaza yaptılar. Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personeli, Sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kamyonet sürücüsü Ş.Ş. yaralı olarak araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
img

Her şey bu yazıyla başladı! Kiracılara otopark yasağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.