Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay; Edremit ilçesi Altınoluk mahallesi İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. Edremit'in Doyran mevkiinde 10 AEP 512 plakalı araç ile 10 LT 742 plakalı kamyon ile çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline ulaştı. Kazaya 10 AEP 512 plakalı otomobil önde giden 10 LT 742 plakalı kamyona çarparak kaza yaptığı görüldü. İtfaiye ve sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.F.Y ve yanında bulunan K.M. yaralı olarak, çıkararak, hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR