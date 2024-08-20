Balıkesir'de Çamlık Mesire Alanında Arazi Yangını
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Çamlık mesire alanında çıkan arazi yangını, Karesi ve Altıeylül İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Balıkesir merkez Karesi ilçesinde bulunan Çamlık mesire alanında arazi yangını çıktı. Karesi ve Altıeylül İtfaiye ekipleri çıkan arazi yangınını büyümeden kontrol altına aldı.
Olay; Öğleden sonra Karesi ilçesin de bulunan Çamlık mesire alanında meydana geldi. Vatandaşları 112'ye yangın ihbarı üzerine Karesi ve Altıeylül İtfaiyelerinden 4 araç ve 16 personel ile yangına müdahale edildi. Radyo vericilerinde bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR