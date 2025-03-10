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Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cam silerken dengesini kaybeden 50 yaşındaki Münevver Çetin, 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cam silerken dengesini kaybeden 50 yaşındaki kadın, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Apartmanı'nın 4'üncü katında ikamet eden Münevver Çetin (50), evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Münevver Çetin'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hem dairede hem de düşme noktasında detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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