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Balıkesir'de Çalınan Zeytin ve Yemi Jandarma Tarafından Bulundu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hayvan sayasından çalınan 250 kilogram zeytin, 50 kilogram hayvan yemi ve bir adet akü, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Şüpheli K.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hayvan sayasından çalınan 250 kilogram zeytin, 50 kilogram hayvan yemi ve 1 adet akü, jandarma ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin yapılan araştırmada, olayın faili olarak K.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs Avcılar Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan 250 kilogram zeytin, 50 kilogram hayvan yemi ve 1 adet akü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli K.Ö., makamlara sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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