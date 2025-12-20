Haberler

Manyas'ta İHA düştü: İnceleme için Ankara'ya gönderildi

Manyas'ta İHA düştü: İnceleme için Ankara'ya gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mahallesi'nde bir insansız hava aracı boş bir araziye düştü. Çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi ve detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title