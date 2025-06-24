Balıkesir'de Boş Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı
Gönen ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kısmi zarar oluştu.
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Gönen Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, arazide kısmi zarar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa