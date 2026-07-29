Haberler

Balıkesir’de bir günde 7 farklı alanda yangın çıktı

Balıkesir’de bir günde 7 farklı alanda yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’de dün 7 farklı alanda yangın çıktı.

Balıkesir'de dün 7 farklı alanda yangın çıktı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri il genelinde çıkan yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Balıkesir'de kısa zaman aralıkları içerisinde, çıkan 7 farklı noktadaki orman dışı alan yangınlarından 6'sı Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekipleri tarafından erken ve etkin destekleri ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'de ormanlık alana sirayet eden 1 yangın da Orman Bölge Müdürlüğünün kara ve hava ekiplerinin etkin mücadeleleri neticesinde kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü dün Altıeylül ilçesi ve Ortamandıra kırsalı, Karesi ilçesi Ortaca kırsal, Ayvalık ilçesi Altınova mahallesi,

Edremit ve Gömeç ilçeleri, Erdek ilçesi Ocaklar mahallesi ve Marmara ilçesine bağlı Gündoğdu mahallelerinde çıkan orman dışı otluk yangınlarına müdahale ederek, söndürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Yeri dronla belirlenmişti; talihsiz gençten acı haber
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, gördüğü manzara karşısında donakaldı
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti